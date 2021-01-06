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Son dakika: Sağlık Bakanı 'dan 'SMA' açıklaması

Sağlık Bakanı , SMA ilaçları ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir." de

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'SMA' açıklaması

06.01.2021, 10:19 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021, 10:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA ilacı ile ilgili sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ve çarpıtılan konulara ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda istismara bir kez daha dikkat çekti, Bilim Kurulu'nun önerilerini de hatırlattı.

Koca, "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir." dedi.

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