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İletişim Başkanı : Başkan Erdoğan ve milletimizden özür dilemelidir

Genel Başkanı 'nun Başkan Erdoğan'a "sözde Cumhurbaşkanı" sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren İletişim Başkanı , " Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan ve milletimizden özür dilemelidir

10.01.2021, 18:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a "sözde Cumhurbaşkanı" sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir." dedi.

Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır." cümlelerini kullandı.


Altun, "Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir." açıklamasını yaptı.

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