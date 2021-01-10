Teröre harcanan para ülke ekonomisine akacak

Türkiye terörden arınıyor. Yıllardan beri süren terör sorunu Mehmetçik'in operasyonlarıyla problem olmaktan çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'nin terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılı olduğunu belirterek, ülkedeki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu söylemişti. Terör, ülke ekonomisine de ciddi zarar veriyor. 2018 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptığı bir açıklamada 1984 yılından bu yana Türkiye'nin terörle mücadeleye 1.5 trilyon dolar para harcadığını ifade etmişti. Yıllık ise ortalama 44 milyar dolarlık bir fatura oluşturuyor.

NELER YAPILIRDI?

TÜRKİYE 30 yılda teröre harcamak zorunda kaldığı 1,5 trilyon dolar ile yaklaşık 310 adet şehir hastanesi inşa edebilirdi. 136 adet İzmir-İstanbul otoyolu ve sadece 1 yıllık terör maliyetiyle 35 tane Avrasya Tüneli gibi dev projeler hizmete sunulabilirdi.