  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis

hesabının kullanıcıları arasında yer alan müebbet hapis

'nün darbe girişiminde 'nin işgali davasında 2 sanık müebbet, 15 sanık ise 16 yıl 6 aya kadar hapisle cazalandırıldı. Sanıklardan, "" sosyal medya hesabının kullanıcıları arasında yer alan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis
SABAH

18.01.2021, 17:21

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 sanıklı davada karar açıklandı. Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında olduğu öne sürülen eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 sanıklı davada karar açıklandı.

'FUAT AVNİ' HESABINI KULLANAN MUSTAFA KOÇYİĞİT'E MÜEBBET!

Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında olduğu öne sürülen eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.