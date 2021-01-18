Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında yer alan Mustafa Koçyiğit müebbet hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 sanıklı davada karar açıklandı. Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında olduğu öne sürülen eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 sanıklı davada karar açıklandı.

'FUAT AVNİ' HESABINI KULLANAN MUSTAFA KOÇYİĞİT'E MÜEBBET!

Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında olduğu öne sürülen eski Başbakanlık Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.