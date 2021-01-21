Son dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

Kıbrıs açıklarında saat 17.30 civarında ilk belirlemelere göre 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Hatay ve Mersin çevresinde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
AFAD, saat 17.27'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kıbrıs açıklarında saat 17.30 civarında ilk belirlemelere göre 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Hatay ve Mersin çevresinde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
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