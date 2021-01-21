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Haberler Gündem Son dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: 'de 5 büyüklüğünde

AFAD, saat 17.27'de 'nin kentinde 5 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

21.01.2021, 17:40 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021, 17:57

Kıbrıs açıklarında saat 17.30 civarında ilk belirlemelere göre 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Hatay ve Mersin çevresinde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

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