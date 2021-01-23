Sahte gazeteci çetesine operasyon! İş adamlarına şantaj yapıyorlardı

İş adamı Erol Demirbaş, kendilerini gazeteci olarak tanıtan Halit Aydıngöz ve Emrah Evren Öztürk adlı kişilerin şantajına maruz kaldı. Demirbaş' için 2 ay önce gazete veya haber sitesi görünümlü çeşitli internet siteleri üzerinden peş peşe asılsız ve yalan haberler yapılması ve bunlarla şantaj yapılması sonucu başlayan soruşturma şaşırtan detaylar içeriyor.

Kendini medya mensubu ve "sari basin kartı sahibi" gazeteci olarak tanıtan zanlılar, önce karalayıcı haberler yaparak sonra iş adamına giderek "itibar temizliği" adı altında bağlantılı oldukları internet sitelerinde yaptıkları haberlerin kaldırılması karşılığında Erol Demirbaş'tan 500.000 (beşyüzbin) TL para istediler. Demirbaş'ın teklifi kabul etmemesi halinde karalayıcı haberlerin yapılmaya devam edeceği, aile ve şirketi hakkında yalan içeriklerin yayınlanacağı tehdidinde bulundular.

Konuyla ilgili emniyet güçleri ile irtibat kuran iş adamı Erol Demirbaş, polisle işbirliğine giderek istedikleri parayı vereceğini söyledi ve Halit Aydıngöz ve Emrah Evren Öztürk'ü ofisine davet etti. Ofisteki görüşmede, ikna edici olmak için tehditler savurmaya devam eden şüpheliler, seri numaraları polis tarafından alınmış 500 bin lirayı teslim aldı. Polis, ofis çıkışı şüphelileri yanlarındaki parayla beraber enseledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerden Halit Aydingöz'ün daha önceki FOX TV'de habercilik yaptığı, her iki şüphelinin de basın kartının olmadığı, basın yayın organlarını kullanarak, korkutarak ve tehdit ederek yağma eylemleri gerçekleştirdiği, yağma suçunu reklam anlaşması adı altında gizlemeye çalıştıkları, bu şekilde suçu nitelikli hale getirdikleri tespit edilerek, tutuklama talebiyle Mahkemeye sevk edildiler.

İkilinin çok uzun zamandır bu yöntemle birçok iş adamına şantaj yaptığı anlaşılırken, şimdiye kadar bu işten ne kadar para elde ettikleri henüz belirlenemedi. Dava dosyasında, ilginç diyaloglar ve hedef kişilerin özel hayatına da uzanan yalan haber üzerinden onlarca özel şirkete karşı yürütülen kirli para kazanma hedefi ve şantaj yer alıyor. Uzun zamandan bu yana maddi gelir sağladıkları tahmin edilen çetenin, görüşme esnasındaki konuşmalarında isimlerini geçirdikleri bazi istanbullu iş adamlarinin da işin içinde olduğu düşünülerek bu isimlerin de çete üyesi sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmesiyle birlikte soruşturmanın derinlemesine devam etmesi bekleniyor.