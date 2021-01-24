Başkan Erdoğan: 'Milli uçak gemisiyle üst lige çıkacağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesinin 5'inci Gemisi Olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin 2002'den itibaren savunma sanayiinde yerli ve milli atılım içinde olduğunu söyleyen ve gelinen noktayı rakamlarla duyuran Erdoğan, İHA, SİHA, TİHA'larda dünyanın en önemli 3-4 ülkesi arasına girildiğini ifade etti, milli uçak gemisi için hedef gösterdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Türkiye-Pakistan kardeşliğini bugün bir adım daha öteye taşıyoruz. İşbirliği her alanda güçlenmeye devam edecek. Savunma sanayii alanında ciddi bir potansiyelimizin olduğunu biliyoruz. Son yıllarda yaşadığımız hadiseler bize şu gerçeği tekrar göstermiştir. Savunma alanında güçlü ve yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunmak için caydırıcılığını güçlü tutmak zorundadır. Dışa bağımlılığın acısını çok çekmiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla uğradığımız ambargoları daha dün gibi hatırlıyoruz.

GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

Suriye ve Irak'taki meşru harekatlarımızdan Doğu Akdeniz ve Ege'deki milli güvenliğimizi korumak için attığımız her adımda baskı ile karşılaştık. İddia sahibi olmak, bununla mütenasip imkan sahibi olmayı, o da çok çalışmayı gerektirir. Biz dünyanın gidişatına dair söyleyecek sözü olan bir milletiz. Askeri, diplomatik, ekonomik olarak güçlü olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluktur. Savunma sanayiinde 2002'de sadece 62 proje yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı.

'ERMENİSTAN SOYDAŞIMIZA SALDIRDI ONLARA DESTEK OLMAK ZORUNDAYDIK'

Türkiye'nin savunma alanında birçok ambargoya maruz kaldığını söyleyen Erdoğan, "Güya dostuz. Kamera istiyoruz vermiyorlar. Niye? 'Sen niye Ermenistan'la savaşıyorsun' diyorlar. Ermenistan benim dostuma, soydaşlarıma saldırıyor. Elimizden gelen desteği vermek zorundayız. NATO'da beraber olduğumuza göre niçin bu yaklaşımda bulunuyorsun? Bunu da kendimiz üretir duruma geldik. Savunma sanayiinde geleceğe de hazırlanıyoruz. AR-GE yatırımlarımızı artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gökdeniz'i ilk kez İstanbul Fırkateyni ile birlikte envantere alacağız. Hava, aydınlatma radarı gibi sistemlerimizi de bu gemi ile ilk kez kullanmaya başlayacağız. Geliştirmesi süren milli diket atım sistemini de İstanbul Fırkateynimizde kullanacağız" dedi.





KURAKLIK UYARISI YAPTI

Başkan Erdoğan, Diyarbakır- Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nde videokonferansla katıldı. Burada yaptığı açıklamada kuraklık tehlikesine dikkat çeken Erdoğan, "Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir" dedi.





2 MİLYON 360 BİN&NBSP;DEKAR ALAN SULANACAK

Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanarak su tutmaya başlamasının planlandığını da anlatan Erdoğan, "İnşallah Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız. Silvan projesi, kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajı'yla birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran, 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir projedir" ifadelerini kullandı.