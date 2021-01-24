Faik Tütüncüoğlu: “CHP beni atamaz ben CHP’yi bırakırım”

83 yıllık hayatının 38 yılını siyasete adamış, Erdal İnönü, Deniz Baykal, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Aydın Güven Gürkan, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimlerle siyaset yapan Çeşme'nin eski Belediye Başkanı emekli albay Faik Tütüncüoğlu, 2 yıl önce mevcut başkan adayını eleştirdiği için atıldığı partisine mahkeme kararı ile geri döndü. "CHP'de asla vefa yok" diyen Tütüncüoğlu, CHP'nin hem tek adam hem de kimsenin birbirinden haberinin olmadığı bir parti olduğunu belirtti.

VEFA DİYE BİR ŞEY YOK

İhraç süreci ve sonrasında mahkemenin aldığı kararla ilgili Yeni Asır'a konuşan Tütüncüoğlu, "Hak yerini buldu. Benim parti ile aramda bir sorun yok. Sadece şu an Çeşme'de görevde olan Başkan Ekrem Oran'la ilgili çekincelerimi söylediğim için önce beni CHP İl Disiplin Kurulu'na verdiler. Buradan bir şey çıkmadı. Ancak sonra ne olduğunu bilmiyorum, savunmamı bile almadan ihraç kararı verip attılar. Mahkemeye gittik ve adalet yerini buldu, kazanıp geri döndüm. 83 yaşındayım artık anladım ki bu partide vefa, saygı diye bir şey yok. Fikir almak, fikrini söylemek diye bir şey yok. Tek adamlık dersen evet var, bunun yanında ise kimsenin birbirinden haberi yok. Ömrünün 40 yılını CHP'ye bizzat çalışarak vermiş bir adamı attılar, ya Faik Başkan ne oldu diye soran bile olmadı. Ben ailemle ileriki günler de gerekçeli kararı aldıktan sonra gelişmelere göre kendim CHP'yi bırakıp bırakmayacağıma karar vereceğim. Ben bırakırsam kendim bırakırım, partiden atılacak bir şey yapmadım, onlar beni atamaz" dedi.



'BU PARTİDE HİÇBİR KONUDA YORUM YAPMAYACAKSIN'

Tütüncüoğlu, Ankara 5'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin gerekçeli kararını açıklamasının ardından yaşanacak süreçle ilgili ise şunları söyledi: "Partiye döner miyim bilmiyorum. Pandemi sonrası yol arkadaşlarım ve ailemle oturup bir karar vereceğim. Vefa olmayan bir partiye dönmek tabi ki istemem. 4 sene ilçe başkanlığı, 4 dönem de belediye başkanlığı yapmış birine yapılmayacak bir şey yaptı bu parti. Benim parti ile aramda herhangi bir sorun yoktu. Ben sadece Ekrem Oran'a karşıydım. CHP'de yorum yapmayacaksın, fikrini söylemeyeceksin, yaparsan gözünün yaşına, kim olduğuna, ne hizmetler verdiğine bakmazlar. Bunun örneği de benim."

FATİH ŞENDİL