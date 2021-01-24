Kılıçdaroğlu Erdoğan’a neden saldırıyor?

AĞZINDAN ÇIKANI DUYMUYOR

Kılıçdaroğlu, ağzından çıkanı duymuyor. Kullandığı ifadelerin nereye varacağını bilmiyor. Öyle laflar ediyor ki, birlik ve beraberlik içinde yaşayan milletimizin arasına nifak sokmaktan çekinmiyor. Neden acaba? Kılıçdaroğlu'nun pusulasını şaşırmış gemi gibi yalpalamasının önemli nedenleri var?



Şöyle:

1) Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı çatlıyor. CHP'nin koltukları altına girmiş İYİ Parti rahatsız, bir kısım İP'li kaçma çareleri arıyor. Saadet Partisi kaçma noktasına gelmiş durumda. Demokrat Parti kaçtı, araya girenler tarafından şimdilik durduruldu. Bütün bunlar Kılıçdaroğlu'nun moralini bozuyor.



2)CHP Polit Bürosu'nun sırtını yasladıkları PKK'nın siyasi kolu HDP kapatılmak üzere. HDP parçalanacak. Kılıçdaroğlu'nun uykuları kaçıyor.



3)CHP bölünüyor. Mustafa Sarıgül parti kurdu, Muharrem İnce kurmak üzere gün sayıyor. Kılıçdaroğlu'nun nefesİ kesiliyor.



4))CHP'nin ağır abileri çok rahatsız. Kılıçdaroğlu'nu devirmek için hazırlıklar yapıyorlar. Bir kısım 'Ağır Abiler' Deniz Baykal'a CHP liderini şikayet ediyor, bir kısmı Fikri Sağlar'ın ters köşe açıklamalar yaparak, Kılıçdaroğlu'nun oyun alanlarını bozuyor. Haluk Pekşen, olağanüstü kurultay yaptırarak genel başkan adayı olmak için temaslarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, parti içi kalkışmaları önleyecek takatta değil.



5)İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu haddini aşıyor, CHP EŞBAŞKANI gibi davranıyor. Demokrasi sicili bozuk Kaftancıoğlu'na, CHP Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, HDP ile gizli anlaşma hazırlayan İbrahım Kaboğlu gibi 10 Aralıkçılar koltuk çıkıyor. Kılıçdaroğlu çaresiz. Kaftancıoğlu'nu görevden alamıyor. Susturamıyor.



6)Her geçen gün, CHP liderinin altındaki halı çekiliyor. Cumhur İttifakı'nı zaafa uğratacak yol bulamıyor. Çıldırıyor.



7)CHP içindeki tecavüzler, suistimaller birer birer ortaya çıkıyor. CHP'li belediye başkanlarının suyu ısınıyor. Yolsuzluk lafları tırmanıyor. Kılıçdaroğlu acele ediyor. Acele işe de şeytanlar karıştığı için, afakanlardan kurtulmak için çareyi Başkan Erdoğan'a saldırmakta buluyor kendine göre.



AKLINCA TAKTİK YAPIYOR

Ne kadar çok saldırırsam, 'Millet İttifakı'nın çözülmesini, tartışılmasını engellerim, CHP içi skandalları konuşturmam, gündemi çok sert, sağı solu belli olmayan laflarla değiştiririm' diye düşünen Kılıçdaroğlu aklınca TAKTİK yapıyor. Kılıçdaroğlu yokuş aşağı indiğinin farkında değil.

Son yaptığı skandal lafı, girdiği her seçimde sırtını yere yatıran, son 2019 seçimlerinden aziz milletin yüzde 53 oyunu almış Erdoğan'ı vicdanı sızlamadan, "Sözde Cumhurbaşkanı" demesiydi.

Aziz milletin tepkilerini görmesine rağmen, MİLLETTEN ÖZÜR DİLEYECEĞİ

YERDE, daha da skandal, berbat laflar etmeyı sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat 'Sözde cumhurbaşkanı' dedim diye çok alınmış, Bremen Mızıkacıları gibi herkes saldırıyor. Erdoğan aleyhime 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış. Neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, ederi o kadar çünkü." ASIL HEDEFİ ERKEN SEÇİM

İnsanın lafları söylemesi için, pusulasının bozuk, beyninin karışık, sinir tellerinin kopuk olması lazım. KILIÇDAROĞLU, CIA'NIN GERİLİM STRATEJİSİNDEN

ERKEN SEÇİM

ÇIKARTMA TELAŞI İÇİNDE.

Kılıçdaroğlu'nun KONTROLLÜ KAOS UZMANI, karanlık CIA ajanları ve stratejistleri ile yakın dostluğu bulunduğu biliniyor.

2013 yılı Aralık ayında ABD gezisinde, ABD istihbarat örgütünün meşhur ajanları Graham Fuller ve Henri Barkey ile buluşmuş, Türkiye düşmanı ABD eski Ankara büyükelçilerı Morton Abramowitz ve Eric Edelman ile fikir teatilerinde bulunmuştu, CIA'nın GERİLİM STRATEJİSTİ MAKOVSKİ DE,

Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapmıştı. Göründüğü gibi Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a saldırarak, çirkin laflar ederek, gerilim stratejisi izliyor. Gerilim stratejisi ile acil olarak erken seçim çıkartma telaşında. Millet İttifakı dağılmadan, gerilimi arttırarak, kontrollu kaos fırınlarına odun atmaktan, ekmek yiyeceğini sanıyor. Fakat şunu bilmiyor.

AZİZ MİLLET ALDANMAZ.

Zaten aldanmadığını, 70 yıldır CHP'yi iktidar yapmayarak gösterdi.