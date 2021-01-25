Başkan Erdoğan, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi açılışına katıldı

Başkan Erdoğan Elazığ'da İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezi Açılışı töreninde açıklamalarda bulundu.

TARİHTEKİ YERİ ÇOK FARKLI



Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Hakikaten İpek Yolu'nun bizim tarihimizdeki yeri malum çok farklı. Adeta bu bizim doğuş yolumuzdur ve bu doğuş yolumuzun güzergahında El-Aziz'de böyle bir eserin ortaya çıkarılması ve bundan sonra da bu yolculuğu devam ettirecek bir neslin burada ihyası, inşası bizim için büyük önem taşıyor. Bunun için de her tür burada etkinlikler olacak, bunlar burada yaşayacak. Tabii böyle bir adımda hakikaten Leyla kardeşimizin attığı adımla birlikte emeği geçen bütün bakan arkadaşlarımız ki, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bunun yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür ederim. Bu etkinliklerle birlikte inanıyorum ki İpekyolu çok farklı ses getirecek. İnşallah biz Ankara'dan değil tüm Türkiye'den bu sesi duyacağız, buna kesinlikle inanıyorum." ifadelerini kullanıldı.

ETKİNLİKLERLE SESİMİZİ DÜNYA DUYMALI

Başkan Erdoğan konuşmasının devamında "Bu konu ile ilgili olarak bütün milletvekili arkadaşlarım, burada ellerinden gelen her türlü desteği vermelidir. Etkinliklerle burasının sesi tüm Türkiye'ye, hatta Etnospor'la dünyaya bence duyurulmalıdır diye düşünüyorum. Bu vesile ile emeği geçen tüm kardeşlerimi, mimarından mühendisine ve işçisine kadar tebrik ediyor, kutluyorum. Bu süreç içerisinde bundan sonra gerek şu andaki valimiz, bundan sonra gelecek valilerimiz, belediye başkanımız, belediye başkanlarımız hepsinin de burada desteklerinin olması önem arz ediyor. Bu yolculuğumuz, inanıyorum ki çok büyük hayırlara da vesile olacaktır. Tekrar hayırlı olsun diyorum, Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum" diye konuştu." dedi.