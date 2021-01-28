Mutasyon virüse yakalandığınızı nasıl anlarsınız?

Bilim insanları İngiltere'de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 60'dan fazla ülkede görülen B117 varyantıyla enfekte olanlarda en yaygın görülen semptomları açıkladı. Araştırmacılar, korona virüsün orijinal versiyonundan daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu düşünülen mutasyonun, Covid-19 semptomlarının sıklığını artırdığını keşfetti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Oxford Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, 60'dan fazla ülkeye yayılan B117 varyantı ile enfekte olanlarda sıklıkla görülen semptomlar ortaya konuldu. Çalışmada, öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı ve kas ağrısının mutant virüsle enfekte olanlarda daha yaygın görüldüğü açıklandı.

İngiltere'deki 6 bin kişilik rastgele bir örneklemden alınan pozitif testlere dayanan sonuçlarda, aynı zamanda tat ve koku kaybının virüsün yeni formuna sahip olanları etkileme olasılığının daha düşük olduğu görüldü.

Bilim insanları daha önce yapılan çalışmalarla ilk olarak Kent şehrinde tespit edilen B117 varyantının virüsün orijinal versiyonundan yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu. Türkiye de dahil olmak üzere 60'dan daha fazla ülkeye uluşan mutant virüsün daha ölümcül olabileceğine dair bazı kanıtlar da bulunuyor. Ancak, konuya ilişkin araştırmalar sürüyor. Öte yandan, biri Güney Afrika'dan diğeri Brezilya'dan olmak üzere diğer iki mutasyonda B117'den daha düşük seviyelerde dünyada yayılıyor.

ONS tarafından yapılan analizde Kasım ile Ocak ayları arasında hem mutasyonlu virüs, hem de eski varyant ile enfekte olan insanların pozitif test etmeden bir hafta önceden yaşadığı semptomlar araştırıldı.

Yeni varyantla enfekte olan yaklaşık 3 bin 500 kişilik bir grupta hastaların;

% 35'i öksürük,

% 32'si yorgunluk,

% 25'i kas ağrısı,

% 21,8'si boğaz ağrısı,

% 16'sı tat kaybı,

% 15'i koku kaybı bildirdi.

Eski varyantla enfekte olan 2 bin 500 kişilik bir gruptaki hastaların ise;

% 28'i öksürük,

% 29'u yorgunluk,

% 21'i kas ağrısı,

% 19'u boğaz ağrısı

% 18'i tat ve koku kaybından muzdarip olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte, her iki grupta da baş ağrısı, nefes darlığı, ishal ve kusma seviyelerinde fark yoktu.

Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Profesör Lawrence Young, virüsün yeni varyantında orijinal Wuhan virüsüne kıyasla 23 değişiklik olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Young, "Virüsün farklı bölümlerindeki bu değişikliklerden bazıları vücudun bağışıklık tepkisini ve enfeksiyonla ilişkili semptomların sıklığını etkileyebilir. Yeni varyasyonla enfekte olanların daha fazla virüs ürettiğini biliyoruz. Bu durum daha fazla öksürük, kas ağrısı ve yorgunluğa neden olabilir" ifadelerini kullandı.