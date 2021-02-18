Başkan Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.
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