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Başkan Erdoğan, Başbakanı Asadov'u kabul etti

Başkan , Başbakanı ’u Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti

18.02.2021, 14:45 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021, 14:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.

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