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Son dakika: Golfün bir numaralı ismi Tiger Woods trafik kazası geçirdi

Son dakika... Golfün bir numaralı ismi Tiger Woods, bu sabah Los Angeles'ta geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı. Yetkililerden yapılan açıklamada Woods'un aracının şarampole yuvarlandığı ve sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

23.02.2021, 23:21