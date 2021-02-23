Son dakika: Golfün bir numaralı ismi Tiger Woods trafik kazası geçirdi

Los Angeles Polis Departmanı, golf efsanesi Tiger Woods'un ciddi bir trafik kazasına karıştığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Los Angelas'ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods'un aracının ters döndüğü belirtildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Araçtan ilk yardım görevlilerince çıkarılan ünlü golfçü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Menajeri Mark Steinberg, Tiger Woods'un şu anda ameliyata alındığını duyurdu. Woods'un bacaklarından yaralandığı bildiriliyor.
Ciddi kaza sonrası efsane sporcunun araçtan kesici alet yardımıyla çıkarıldığı öğrenildi.
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