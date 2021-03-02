Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede yeni dönemi duyurdu. Erdoğan, yeni dönemi, 'yeni kontrollü normal' olarak isimlendirdiklerini ifade ederken, renk kodları ile belirlenen risk gruplarına göre normalleşme adımları attıklarını bildirdi.
Erdoğan'ın açıklaması ile yüz yüze eğitime geçildi, kafe ve restoranların faaliyetleri yeniden başladı. Belirlenen şartlar ile halı sahalar açıldı, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
SOYLU'DAN NORMALLEŞME AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'yeni kontrollü normal' dönemine ilişkin flaş bir açıklama geldi. Soylu, "Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız." dedi.
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