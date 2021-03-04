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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.

AA 04.03.2021, 20:00 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021, 20:01