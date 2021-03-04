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Başkan 'dan şehit ailelerine taziye

Cumhurbaşkanı 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili 'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye
AA

04.03.2021, 20:00 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021, 20:01

Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.

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