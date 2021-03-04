Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.SON DAKİKA: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 10 şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.
04.03.2021, 20:00 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021, 20:01
Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.SON DAKİKA: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 10 şehit
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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