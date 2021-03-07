Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka sayıları en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka sayıları en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından vaka sayılarına göre bazı illerin durumlarını açıkladı. Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." dedi.