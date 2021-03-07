Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka sayıları en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin nüfusta vaka oranı artan ve azalan illeri paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım.
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Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım. pic.twitter.com/ghs0lohTRn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2021
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