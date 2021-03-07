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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka sayıları en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Son dakika: , vaka sayıları en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Son dakika haberi... , sosyal medya hesabından vaka sayılarına göre bazı illerin durumlarını açıkladı. Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: , , Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka sayıları en çok artan ve azalan illeri açıkladı

07.03.2021, 18:02 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021, 18:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin nüfusta vaka oranı artan ve azalan illeri paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım.



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