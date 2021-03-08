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'de yapılan aşı sayısı 10 milyonu geçti

Son dakika haberi... genelinde yapılan corona virüs aşısı 10 milyonu geçti. Aşılama planı kapsamında, 65 yaş üstü kişilerin aşılaması devam ediyor.

Türkiye'de yapılan aşı sayısı 10 milyonu geçti

08.03.2021, 11:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021, 11:27

Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme platformunda yer alan verilere göre; Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti.

Toplu aşılama planı kapsamında Türkiye genelinde birinci doz olanların sayısı 7 milyon 565 bin 23, ikinci doz aşı olanların sayısı da 2 milyon 436 bin 957.

Sağlık bakanlığı verilerine göre, uygulanan doz sayısı İstanbul'da 1 milyon 600 bine, Ankara'da 850 bine, İzmir'de ise 700 bine yaklaştı.

Aşılama planı kapsamında, 65 yaş üstü kişilerin aşılaması devam ediyor.

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