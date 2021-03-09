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’ten Aylan bebeğin babasına ziyaret

Papa Francis’ten Aylan bebeğin babasına ziyaret

9.3.2021

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 4 günlük Irak ziyareti kapsamında, 2015'te Bodrum'da lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle yürek burkan ve dünya gündemine gelen Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi ile görüştü. Papa'nın, Abdullah Kurdi'den ailesini kaybının öyküsünü dinlediği belirtildi. Papa'nın, Kurdi'nin acısını paylaştığı belirtilen açıklamada, "Sayın Kurdi, barış ve güvenlik arayan tüm göçmenler adına şükranlarını sundu" denildi.
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