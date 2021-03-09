Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1289 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 639 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi. Toplam test sayısı 34 milyon 403 bin 108'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 289 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

DÜN 13 BİN 215 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 8 Mart verilerine göre dün semptom gösteren 767 hastayla birlikte 13 bin 215 yeni vaka tespit edilmişti. 64 kişi hayatını kaybederken 8 bin 106 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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