Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 814'ü semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 67 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 227'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 821 bin 943'e yükseldi.
GÜNLÜK TABLO
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 193 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 548 bin 238'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 309 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.
VAKA SAYISI 13 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 801'i semptomatik olmak üzere 13 bin 755 yeni vaka tespit edilmişti.Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 8 Mart koronavirüs tablosu İzmir'de vaka sayıları neden artıyor? Kısıtlama geliyor mu?
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