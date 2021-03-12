DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Çavuşoğlu, "Suriye'nin birliğine yönelik desteğimiz devam edecek" dedi. Lavrov ise, Rusya, Türkiye ve Katar'ın Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştığını bildirdi. Bir sonraki toplantı Ankara'da yapılacak.
Rusya ve Katar ile Suriye anlaşması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.