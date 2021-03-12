Rusya ve Katar ile Suriye anlaşması

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Çavuşoğlu, "Suriye'nin birliğine yönelik desteğimiz devam edecek" dedi. Lavrov ise, Rusya, Türkiye ve Katar'ın Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştığını bildirdi. Bir sonraki toplantı Ankara'da yapılacak.