Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika genelge: Koronavirüs mutasyonu için yeni önlemler alındı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 76 şehirde görülen ve sayısı 41 bin 552'ye ulaşan mutasyonlu koronavirüse karşı önlemleri arttırma kararı aldı. Buna göre Bakanlığın yeni COVID-19 tedbirlerini içeren bir genelge yayımlanırken alınan önlemler ve gidilen kısıtlamalarla ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. İşte Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu önerileri sonrasında aldığı son dakika kararları:

İşte Sağlık Bakanlığı'nın son dakika genelgesinden ayrıntıları:

AVM VE PAZARLARDA TABELA KARARI

Kamusal alanların girişinde (Banka, PTT, market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi) içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısını gösteren tabela asılacak.

CAMİLER, SOSYAL MEDYA, MUHTARLAR VE ÖNDERLER

Ziyaret ve toplanmaların önlenmesine yönelik mesajlar medya ve sosyal medya kanalları kullanılarak, camilerde hutbeler yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla anlatılacak.

MAHALLE DENETİMİ

Tüm kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu olarak bulunulan alanlara girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Tüm kamu ve özel hastaneler pandemi hazırlık planlarını yeniden değerlendirecek. Okullar denetlenecek. Mahalle denetim ekiplerine ait ilçe planları ve çalışmaları değerlendirilecek ve mahalle atak hızı yüksek olan bölgelerde denetim sıklaştırılacak."

SURİYELİ SIĞINMACILAR DA İZLENECEK

"Suriyeli misafirlerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerlerinde vaka sayıları, sağlık kuruluşlarına başvuru ve alınan numune sayıları ve pozitiflik yüzdeleri ile ortalama temaslı sayıları yakından takip edilecek."

MUTANT KORONAVİRÜSLER ARAŞTIRILACAK

"İllerde virüste oluşabilecek yapısal değişikliklerin zamanında fark edilebilmesi amacıyla rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analizin yapılması sağlanacak."

TEMASLI TAKİBİ

Bundan böyle rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespiti yapılacak. Temaslı tespitinde vakanın ev, işyeri, komşu, sosyal çevresi ve seyahat öyküsü ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak tekrar sorgulanacak.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedbirlerine yönelik sağlık kuruluşlarına tedbir genelgesi gönderdi. Genelgede, işyerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının teşvik edilmesi, işyerlerinde vaka veya temaslı kişilerin zamanında tespit edilebilmesi için filyasyon ekipleri ile işyeri hekimi ve işveren arasındaki işbirliğinin artırılması istendi.

Genelgede, cezaevi, huzurevi, engelli bakım merkezi, geri gönderme merkezi, kamp gibi ilde mevcut tüm toplu yaşanan alanlarda çalışan tüm personele 10 günden az olmamak kaydı ile uygun koşullarda, 14 gün izolasyon uygulanması önerildi. Söz konusu izolasyon süresinin sonunda yapılan PCR testi sonucu negatif bulunan ve yakın çevresinde bilinen bir vakanın temaslısı bulunmayan kişilerin çalışmaya başlayabileceği belirtildi.

Genelgede, sığınmacıların yoğun olduğu yerleşim yerlerinde vaka sayıları, sağlık kuruluşlarına başvuru ve alınan numune sayıları ve pozitiflik yüzdeleri ile ortalama temaslı sayılarının yakından takip edilmesi ve değerlendirilmesi istendi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYAN YERLER...

Genelgede, ilde yüz yüze olarak eğitime başlanan yerler ile eğitime başlanan tüm okullarda, olası bulaş riski açısından Toplumda Salgın Yönetimi rehberinde belirtilen tedbir ve uygulamaların değerlendirilmesi istendi.

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OKUL TARAFINDAN HAZIRLANAN PLAN İÇİN BİLGİ

Genelgede, okul yönetimi tarafından hazırlanan okul acil durum planı hakkında il milli eğitim müdürlüğü sağlık sorumlularından bilgi alınması ve ilçe düzeyinde sağlık müdürlükleri ile okulda yapılacak filyasyon için ekip ve iletişim planı oluşturulması, vaka veya temaslı tespiti durumunda yapılması gereken inceleme ve araştırma süreçlerinde okul yönetimi ile birlikte hızlı hareket edecek şekilde iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Genelgede, tüm kamu ve özel hastanelerin pandemi hazırlık planlarını yeniden değerlendirmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin enfeksiyondan korunma ve kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı eğitimlerinin yenilenmesi, tüm personelin Kovid-19 hastalığına yönelik korunma ve KKE kullanımı konularında farkındalığının artırılması istendi.

GENELGE VE SON DAKİKA KARARLARINDA KONTROL VURGUSU YAPILDI

Genelgede, sağlık kurumlarında yapılan triyaj sonrasında Kovid açısından şüpheli başvurularda örnek alınmasının sağlanması ve Kovid polikliniklerine başvuranlardan örnek alınıp alınmadığının kontrol edilerek düzenli takip yapılması istendi.

Genelgeye göre, ilde virüste oluşabilecek yapısal değişikliklerin zamanı nda fark edilebilmesi amacıyla rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analiz yapılacak.

Sonuçlar düzenli olarak takip edilip, mutasyon tespit durumunda hızla Merkez Referans Laboratuvarına gönderilecek.

"DÜĞÜN CENAZE, YEMEK..."

Genelgede ayrıca, temaslı tespiti sırasında vakanın ev, işyeri, komşu, sosyal çevresi (düğün, toplantı, cenaze, toplu yemek vb.) ve seyahat öyküsünün ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak tekrar sorgulanması gerektiği vurgulandı.