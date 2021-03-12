Vaka sayısındaki artış üzerine İzmir için kırmızı alarm verildi

Kontrollü normalleşme sürecinde tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de korona virüs vakaları artış gösterdi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 27 Şubat-5 Mart'ta, İzmir'deki Kovid-19 vaka sayılarının 8-14 Şubat haftasına göre yüzde 50'nin üzerinde arttığını, kurallara uyulmaması halinde, kentin çok yüksek riskli iller arasına girmesinin an meselesi olduğunu söyledi.

'ORANLAR İÇ AÇICI DEĞİL'

Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, "Oranlar iç açıcı değil. Kapanmak içten bile değil. 8-14 Şubat haftasında her 100 bin kişide vaka sayımız 44,39, 20-26 Şubat haftasında ise 53,42 oldu. 27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan haftada ise bu rakam 66,47'ye yükseldi. Vaka sayılarında yüzde 50'ye yakın bir artış görülüyor. Şu an 5 Mart-12 Mart tarihi arasındaki hesaplamalar yapılıyor. Ancak geçtiğimiz hafta cumartesi günü gördüğümüz manzaralar iç acı bir tablonun çıkmayacağını gösteriyor. Vatandaşlarımız bu hafta sonu çok dikkatli olmalı. Tabiri caizse kent S.O.S. veriyor" dedi.

DENETİMLER SIKLAŞACAK

Tüm tedbirlerin alınmasına rağmen İzmirlilerin virüs yokmuş gibi davrandığını belirten Vali Köşger, "İzmir ve İzmirlilere güveniyoruz. Kırmızı kodlama sistemine geçmeden herkesin bu taşın altına elini koyması gerekiyor. 15 bine yakın görevli ile ben de dahil olmak üzere denetimlere devam ediyoruz. Denetimlerimiz bu cumartesi sıklaşacak. Kurallara riayet etmezsek, turuncu koddan hızlı şekilde kırmızıya dönebiliriz. Tekrar başa dönmüş

KORONA İLE GEÇEN 1 YIL

TÜRKİYE'DE ilk Kovid-19 vakasının açıklanmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Bu süre içinde 34,5 milyon test yapıldı, 2 milyon 821 bin vaka tespit edildi, 29 bin 227 kişi ise vefat etti. Son bir yılda İzmir'de ise, 249 bin vakaya rastlanırken, 3 bin 988 kişi vefat etti, 240 bine yakın kişinin de iyileştiği öğrenildi

FATİH ŞENDİL

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