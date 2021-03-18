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Haberler Gündem Turgut Yılmaz’ın duvarı yıkıldı

’ın duvarı yıkıldı

Eski Başbakanlardan merhum 'ın kardeşi 'ın 'nın ilçesinde bulunan Hebil Koyu'nda, kamuya ait arazi üzerine ördürdüğü taş duvar yıkıldı.

Turgut Yılmaz’ın duvarı yıkıldı

18.3.2021

Daha önce vatandaşların ihbarı üzerine Hekimköy sahiline gelen Bodrum Belediyesi zabıta ekiplerinin uyarılarına aldırmayan ve duvarı gece yükseltmeye devam eden Turgut Yılmaz'a Bodrum Belediyesi dur dedi.

MÜHÜRLENMİŞTİ
HEKİMKÖY sakinlerinin belediyeye ait araziye yapılan taş duvarla ilgili olarak Bodrum Belediyesi'ne yaptıkları başvuruların ardından Yılmaz'ın ördürdüğü duvarı kaçak ve ruhsatsız" olduğu için önce mühürleyen belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, daha sonra taş duvarı yıktı.

FERDİ YAVUZ

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