Turgut Yılmaz’ın duvarı yıkıldı

Daha önce vatandaşların ihbarı üzerine Hekimköy sahiline gelen Bodrum Belediyesi zabıta ekiplerinin uyarılarına aldırmayan ve duvarı gece yükseltmeye devam eden Turgut Yılmaz'a Bodrum Belediyesi dur dedi.

MÜHÜRLENMİŞTİ

HEKİMKÖY sakinlerinin belediyeye ait araziye yapılan taş duvarla ilgili olarak Bodrum Belediyesi'ne yaptıkları başvuruların ardından Yılmaz'ın ördürdüğü duvarı kaçak ve ruhsatsız" olduğu için önce mühürleyen belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, daha sonra taş duvarı yıktı.

FERDİ YAVUZ