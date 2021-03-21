Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte Kovid-19 günlük vaka rakamları

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1568 oldu, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.
GÜNLÜK RAKAMLAR
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 18 BİNE YAKLAŞTI
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 17 bin 615 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 355 bin 374'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 568 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 20 Mart vaka tablosu Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vakaları
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