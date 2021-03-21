  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte Kovid-19 günlük vaka rakamları

Son dakika: vaka sayısını açıkladı! İşte Kovid-19 günlük vaka rakamları

Son dakika... Son 24 saat içerisinde 189 bin 906 yeni test yapıldı. Vaka sayısı 20 bin 428, hasta sayısı 965, iyileşen sayısı 17 bin 615 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısı ise 1568 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte Kovid-19 günlük vaka rakamları

21.03.2021, 19:18 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021, 19:27

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1568 oldu, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.

GÜNLÜK RAKAMLAR

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 18 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 17 bin 615 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 355 bin 374'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 568 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 20 Mart vaka tablosu Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vakaları

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte Kovid-19 günlük vaka rakamları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.