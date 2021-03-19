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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vakaları

Son dakika: vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vakaları

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 119 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vakaları

19.03.2021, 19:21 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021, 19:45

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 934'ü semptomatik olmak üzere toplam 21 bin 30 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 87 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 864'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 18 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 119 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi. Toplam test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 547 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

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