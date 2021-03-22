  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vaka sayıları

Son dakika: vaka sayısını açıkladı! İşte günlük

Son dakika... 'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vaka sayıları

22.03.2021, 21:02 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021, 21:10

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.

GÜNLÜK RAKAMLAR

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 494 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 644 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte Kovid-19 günlük vaka rakamları Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vaka sayıları

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vaka sayıları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.