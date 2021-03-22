Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 494 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 644 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

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