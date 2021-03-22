Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.
GÜNLÜK RAKAMLAR
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 494 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 644 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte Kovid-19 günlük vaka rakamları Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vaka sayıları
Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vaka sayıları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.