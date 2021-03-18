Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1503 oldu, 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi.
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 16 Mart Salı koronavirüs tablosu Bakan Koca açıkladı! 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan iller İzmir'de vaka artışı neden önlenemiyor?
Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vaka sayıları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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