Son dakika... Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgasının çarşamba günü itibarıyla Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. Sıcaklıkların kış değerlerine gerileyeceği bildiriliyor.
TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu kısa süreli panik yaşandı. Ağacın kopan parçası seyir halindeki bir aracın üzerine düştü.
Yıldırım düştüğü ağacın bir kısmı devrildi. Yaşanan olay nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
TBMM bahçesine yıldırım düştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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