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TBMM bahçesine yıldırım düştü!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yıldırım düştü. Ağacın üzerine düşen yıldırım ağaçtan büyük bir parçanın kopmasına neden oldu.

22.03.2021, 12:12