Sağlık Bakanlığı, 23 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1710 oldu, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 19 bin 201 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 768 bin 437'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 710 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte günlük Kovid-19 vaka sayıları

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte Kovid-19 günlük vaka rakamları

Vaka sayılarının arttığı İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı