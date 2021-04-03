Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke olduğunu ve şu ana kadar toplam 16 milyon 668 bin 844 doz aşı yapıldığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:
"En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibarıyla 16 milyon 668 bin 844'tür."
Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844'tür. pic.twitter.com/EzDMnM0AaP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021
Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de toplam aşılama sayısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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