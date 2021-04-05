AK Parti MYK bildiri gündemiyle toplanacak

MYK toplantısına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmeden önce Başbakanlığı döneminde başkanlık eden Binali Yıldırım bu kez Genel Başkanvekili olarak ilk kez katılacak.

Yeni kurulan iki birimin genel başkan yardımcıları olan Araştırma, Geliştirme ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bilgi ve Teknoloji İletişim Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de toplantıya katılan yeni yüzler olacak. Kongrelerde bayrak değişikliği ile Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Ayşe Keşir ile Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Eyüp Kadir İnan da ilk kez toplantıya katılan isimler olacak.

Daha önce toplantılara AK Parti Grup Başkanvekili olarak katılan Özlem Zengin, kongrenin ardından yapılan görev değişikliğiyle bu kez Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, yine daha önceki MYK'da AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Hamza Dağ Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, daha önce Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Mahir Ünal ise bu kez AK Parti Grup Başkanvekili olarak Kurul toplantısında yerini alacak.

Toplantının ana gündem maddesi 104 emekli amiralin bildirisine olan tepki olacak. Başkan Erdoğan'ın iç ve dış siyasi gelişmelerin yanı sıra bu bildiriye ilişkin bir değerlendirmede de bulunması gerekiyor.

Toplantının diğer gündem maddelerinden biri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında çalışılan seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7 veya 5'e düşürülmesi, seçim bölgelerinin artırılması, daraltılmış seçim bölgesi gibi başlıkların yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda değişiklik öngören düzenleme olacak. Toplantının bir diğer önemli başlığı ise artık çalışmalarda sona gelinen ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen Hayvan Hakları ile ilgili yasa taslağı olacak. Toplantıda Meclis'te önümüzdeki dönem ele alınacak yasal düzenlemeler de masaya yatırılacak.

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