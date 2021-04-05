Skandal bildiri sonrası harekete geçildi! 10 şüpheli gözaltına alındı

Demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiral arasında skandal bildirinin organizasyonunu yapan ve bildiride imzası bulunan 14 isim hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından gözaltı kararı verildi. Ankara polisi zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Emekli amirallerden 10'u şafak vakti Ankara, İstanbul ve Kocaeli'nde gözaltına alındı. 4 emekli amiralin ise yaş durumları göz önüne alınarak 3 gün içerisinde gözaltına alınmadan ifadeye gelmeleri istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve tepkilere neden olan açıklamayı hazırlayanlarla, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz tarafından bizzat yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik birimleriyle yapılan koordinasyon sonrası, skandal bildirinin organizasyonuna öncülük eden kişilerin isimleri tek tek tespit edildi.

14 İSME GÖZALTI KARARI ÇIKARTILDI

Yapılan soruşturma kapsamında yayınlanan bildiri de imzası bulunan 14 emekli amiral hakkında gece 03.00'da gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin şafak vakti eş zamanlı düzenlediği operasyonda 10 emekli amiral Ankara, İstanbul ve Kocaeli'nde gözaltına alındı. Gözaltına alınan emekli amiraller, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyetine götürüldü.

4'Ü YAŞ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMADI

Gözaltına alınan 10 emekli amiralin, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer aldığı, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerinde ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle eş zamanlı olarak yakalanmalarına karar verildiği öğrenildi. 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama ve el koyma işlemlerinden sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmeleri istendi.

BİLDİRİNİN YAYINLANMASINDA AKTİF FAALİYET GÖSTERDİLER

14 amiralin "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan re'sen soruşturma yapıldığı belirtilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz tarafından verilen gözaltı kararında, zanlıların bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağladığı belirtildi. 10 şüphelinin ev ve işyerlerinde arama izni verilen gözaltı kararında, emekli amirallerin 4 gün gözaltında kalacakları öğrenildi.

CUMHURİYET GAZETESİNDE AYNI GÜN YAZISI YAYINLANDI

Emekli amirallerden Ergun Mengi, Atilla Kezek Ankara'da, Alattin Sevim, Ramazan Can Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk İstanbul'da, Turgay Erdağ ile Ali Sadi Ünal ise Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gözaltına alındı. İstanbul'da yaşayan emekli amirallerden Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise yaş durumları nedeniyle gözaltına alınmadan ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan emekli amiraller arasındaki Ergun Mengi'nin İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti. Emekli amiral Ramazan Cem Gürdeniz ise bildiri yayınlandığı gün Cumhuriyet Gazetesinde "Kanal İstanbul Mavi Vatan'ın Karşıtıdır" başlıklı köşe yazısı yayınlanmıştı.



TEHLİKELİ OLAYLAR VURGUSU YAPMIŞLARDI

Bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı. Skandal bildiride "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer alıyordu.

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