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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 5 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 5 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 25 bin 627 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 5 Nisan koronavirüs tablosu

05.04.2021, 19:06 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021, 19:18

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 2407 oldu, 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 25 bin 627 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 407 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

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