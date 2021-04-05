Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 5 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 2407 oldu, 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.
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Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 25 bin 627 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 407 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 4 Nisan koronavirüs tablosu Vaka sayılarının arttığı İzmir'de halk kısıtlamaya uydu
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