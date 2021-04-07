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Darbe imalı bildiriyle ilgili 4 başlıklı karar

General ve amirallerin emeklilik sonrası özlük haklarında yeni düzenlemeye gidilecek. 104 emekli amiralin yayınladığı darbe iması yapan bildirinin ardından harekete geçen 'nin, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yaptığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısında düzenleme ile ilgili atılacak adımlar ele alındı. Bu çerçevede idari, yasal düzenlemeler yapılması, yargısal süreçlerin yakından takip edilmesi, darbe imalı gibi girişimlere karşı toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi kararlaştırıldı. İşte alınan son dakika kararları ve darbe bildirisine karşı 4 başlıkta mücadelenin ayrıntıları

Darbe imalı bildiriyle ilgili 4 başlıklı karar

07.04.2021, 11:11

Son dakika... AK Parti'nin yapacağı çalışmalar içinde en dikkati çeken düzenleme ise general ve amirallerin emekli olduktan sonra yararlanacakları hakların yeniden düzenlenmesi olacak. Muazzaf askerler için yürütülen idari soruşturma, emekli askerler için de uygulanacak. Lojman, koruma, ordu evlerinden yararlanma, diplomatik pasaport, VIP hizmetlerinden yararlanma gibi haklar bu kapsamda değerlendirilecek.

Emekli askerlerin hakları ve uymaları gereken kurallar için özel yasal düzenleme ile belirlenecek. Düzenlemelerin kısa sürede Meclis'e getirilmesi bekleniyor.

MÜDAHİL OLUNACAK: 15 Temmuz darbe girişimi yargısal süreçlerinde olduğu gibi dava açılması halinde müdahil olarak katılacak.

MYK toplantısında toplumun darbe ve darbe imalı bildirilere karşı daha duyarlı olması konusunda Sivil Toplum Örgütleriyle (STK) çalışma yapılmasına da karar verildi. Toplumsal bilinci zinde tutmak için yapılan faaliyetler kesintisiz sürdürülecek.

İşte özetle atılacak o adımlar;

- Yargısal süreçler yakından takip edilecek

- Emeklilikteki sosyal haklar yeniden belirlenecek

- Haklardan yararlananlar için idari soruşturma açılabilecek

- Kural ve haklara özelm yasal düzenleme yapılacak

Ayrıca darbe ve darbe imalı bildirilere karşı toplumsal bilinç kuvvetlendirilmesi için faaliyetler arttırılacak

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