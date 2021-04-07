Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 7 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 503 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 194bin 978'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 604 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

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