Başkan Erdoğan'dan Millet Kütüphanesinde gençlerle sürpriz buluşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bugün Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin yeni Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi ağırlayacak. Başbakan Dibeybe'ye, 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükumet yetkililerinin eşlik edecek.

Ancak Erdoğan bugün programının dışına çıkarak Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Sürpriz programın fotoğraflarını Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi İsmail Cesur, Twitter hesabından servis etti. Cesur açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Millet Kütüphanesinde gençlerle buluştu. Sürpriz bir program oldu. Gün içersinde buluşmadan videolar @RTErdogan sosyal medya hesaplarından paylaşılacak."