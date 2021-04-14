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Başkan Erdoğan 'nde gençlerle bir araya geldi

Son dakika... Başkan , 'nde gençlerle bir araya geldi. Bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi

14.04.2021, 15:31 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021, 15:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

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