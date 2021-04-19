Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova'nın Sağlık Müdürleri ve Valileri ile online bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Koca, kentlerin salgın sürecinin ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantısı sonra açıklamada bulundu.
İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021
YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, "Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.
İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor." ifadelerini kullandı.üSon dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 19 Nisan virüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte vaka sayılarının yüksek olduğu illerde yoğun bakım doluluk oranları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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