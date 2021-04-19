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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 19 Nisan virüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... 'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 19 Nisan virüs tablosu

19.04.2021, 19:34 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021, 19:42

19 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2862'si semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 341186 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 267'ye, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 323 bin 596'ya yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 48 bin 947 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi. Toplam test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 319 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

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