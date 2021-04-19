Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 19 Nisan virüs tablosu

19 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2862'si semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 341186 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 267'ye, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 323 bin 596'ya yükseldi.
GÜNLÜK TABLO
İYİLEŞEN SAYISI
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 48 bin 947 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi. Toplam test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 319 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 18 Nisan koronavirüs tablosu Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il haftalık vaka sayısını açıkladı Son dakika: Koronavirüs tablosu açıklandı! 17 Nisan vaka sayısı
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