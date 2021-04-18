Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." dedi.

Tabloya göre; illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

Son dakika: Koronavirüs tablosu açıklandı! 17 Nisan vaka sayısı

İzmir'de vaka artışı nasıl? Son durum nedir? Vali Köşger'den koronavirüs açıklamaları

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 16 Nisan koronavirüs tablosu