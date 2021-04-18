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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı il il haftalık vaka sayısını açıkladı

İl İl haftalık vaka sayısını açıklayan Sağlık Bakanı , "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il haftalık vaka sayısını açıkladı

18.04.2021, 19:11 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021, 19:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." dedi.

Tabloya göre; illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

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