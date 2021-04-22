Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı.
Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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