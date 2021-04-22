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ilk atış testini başarıyla geçti

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı. tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.

Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla geçti
DHA

22.04.2021, 19:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021, 19:29

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı.

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