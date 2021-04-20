Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 20 Nisan virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2895'i semptomatik olmak üzere toplam 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 346 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 613'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 384 bin 624'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 55 bin 592 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi. Toplam test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 375 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

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