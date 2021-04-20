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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 20 Nisan virüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika... 'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 20 Nisan virüs tablosu

20.04.2021, 20:30 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021, 20:42

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2895'i semptomatik olmak üzere toplam 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 346 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 613'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 384 bin 624'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 55 bin 592 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi. Toplam test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 375 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

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