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İçişleri Bakanı Soylu'dan vurgunu açıklaması

Son dakika... İçişleri Bakanı vurgunuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex vurgunu açıklaması

23.04.2021, 17:19 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021, 17:28

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kripto para borsası Thodex'e yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ HUKUKİ TEDBİRLER ALINDI"

"Thodex'te şu anda maliyetin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız." diyen Bakan Soylu, "Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz." dedi. Bakan Soylu, olayın duyulur duyulmaz gerekli hukuki ve ihtiyati tedbirlerin alındığını ifade etti.

BANKALARDAKİ 31 MİLYON LİRASINA EL KONULDU

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk'a girerken. Onu da biliyoruz, onu da oradan teyit ettik." dedi.

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