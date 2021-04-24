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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika: , 24 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı

Son Dakika... , son 24 saatte 339 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 40 bin 596 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Son iki gündür vaka ve ağır hasta sayısında gözlemlenen düşüş ileriye dönük olarak yetkilileri ve vatandaşları umutlandırdı. İşte güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı

24.04.2021, 19:43 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021, 20:48

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 339 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 11'e yükseldi. Toplamda 45 milyon 623 bin 978 test yapıldı.

Bugün yapılan 281 bin 183 testten, 40 bin 596 yeni vaka sayısı, 2 bin 905 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 591 bin 416, bugün iyileşen 52 bin 297 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 22 bin 408 yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 511 olduğu açıklandı.

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