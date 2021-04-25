Türkiye sonuç almadan bu operasyon bitmez!

Türkiye, 2016 yılında başlattığı operasyonları bu yıl tamamlayacak. Türkiye, bitme noktasına getirdiği PKK'nın toparlanmasını önlemeyi ve Kuzey Irak'ın doğusunda Metina-Avaşin- Gare-Basyan-Kandil bölgesinde yer alan kampları tamamen yok etmeyi amaçlıyor. Bu amacın gerçekleşmesi, İran (Şehidan/ Kuran/Türeş)- Kuzey Irak (Kandil/Zap/ Avaşin/Metina/ Haftanin/Sinat/ Gare/Sincar)- Suriye (Haseke) hattında Türkiye sınırları boyunca hareket eden PKK'lıların irtibatlarının kopmasına neden olacaktır. Bu sayede kurulmak istenen terör devletinin bağlantısı kopacaktır. Bu adımdan sonra Türkiye, hem siyasi hem ekonomik hem de askeri gücünü kullanarak Sincar (Irak) ve Haseke (Suriye) bağlantısını koparmak için tüm gücünü kullanacaktır.

KÜRDİSTAN HAYALİ EVRİLDİ

Önceki gece başlayan operasyon yaz sonuna kadar sürecek ve daha ileri mesafelere geçici üs bölgeleri inşa edilecektir. Türkiye, sonuç almadan bu operasyonu bitirmeyecektir. Suriye'de bulunan PKK-YPG oluşumuyla yapılacak mücadele ise; ABD ve yancısı devletler Rusya-İran-İsrail gibi uluslararası güçlerin aleni müdahalesi ile gerçekleşen vekalet savaşları nedeniyle daha uzun ve farklı politikaların izlenmesi gereken bir süreç yaşayacaktır. Suriye'deki PKK/ YPG'nin pozisyonu Rusya ile Kafkasya, Kırım ve Türk devletleri ile politikalarımızda Rusya tarafından aleyhimize denge unsuru olarak kullanılacaktır. ABD-İsrail politikası ise PKK/YPG oluşumu ile Suriye'yi 3 küçük devletçiğe bölerek İsrail için Suriye tehdidini ortadan kaldırmayı amaçlarken başlangıçta Türkiye-İran-Irak ve Suriye'den toprak koparılarak kurulmak istenen Büyük Kürdistan hayali de, Türkiye kısmını akamete uğratan Türkiye nedeniyle İran- Irak-Suriye'den toprak alarak kurulacak bir Kürt devletine evrilmiştir. Bu evrilme ile Irak petrol ve doğalgazını Akdeniz'e Türkiyesiz çıkarmayı da teminat altına almayı istemektedirler.

VARLIK VE DİRİLİŞ MÜCADELESİ

ABD ve yancıları Fransa-İngiltere-İsrail, Türkiye'nin hakkı olan enerji kaynaklarına Doğu Akdeniz'de, Ege'de ulaşamaması, Kafkasya-İran ve Irak doğalgazı ile petrolünün Türkiye'den geçerek enerji merkezi olmasını engellemek için her türlü siyasi/askeri/ ekonomik enstrümanı kullanmaktadır. Yani Kuzey Irak'ta başlayan operasyon tek başına bir operasyon değildir. Mavi Vatan ile vücut bulan Ege ve Akdeniz mücadelesi, Azerbaycan'da yürüyen Karabağ mücadelesi, Irak ve Suriye'de yürütülen mücadele bir bütündür. Birbirinden ayrı düşünenler yanılır. Türkiye Cumhuriyeti bu bütünü görmüş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vizyon olarak kabul edilmiştir. Türkiye bir varlık-diriliş mücadelesi vermektedir. Ekonomik-teknolojik- politik hedeflerini buna göre belirlemiş ve uygulamaktadır.