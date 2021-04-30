Oruç tutmak kalbe de faydalı

Ramazan ayında oruç tutan kişilerde iyi huylu kolesterol seviyelerinde artış, kötü huylu kolesterol seviyelerinde ise azalma görülüyor. Kalp sağlığını koruyarak oruç tutmada en önemli basamağın beslenme olduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Uzm. Dr. Ali Öztürk, "Oruç tutulurken sıvı alımının azlığına bağlı düşük tansiyon ve bunun sonucunda organların kanlanmasında azalma riskini azaltmak için iftar ile sahur arası dönemde yeterli sıvı alımına azami dikkat etmek gerekir" dedi.

3 ÖĞÜN YEMEK YENMELİ

TER ve nefes yoluyla sıvı kaybını artırmamak için güneşli ve sıcak ortamlarda geçirilen süre kısıtlamasının yararlı olacağını belirten Öztürk, "Ramazan ayı boyunca iki öğün yemek yerine üç öğün yemek önerilir. Bu üç öğün iftar, iftardan 3 saat sonra ve sahur şeklinde düzenlenmelidir. Bu öğünlerin her birinde yavaş ve uzun sürede yemek tüketilmesi önerilir. Ağır yemeklerden kaçınılmalıdır" uyarılarında bulundu.

HEKİMİNİZE DANIŞIN

ORUÇ tutmanın sağlıklı kişilerin kalbine olumlu yansıdığını ifade eden Öztürk, Ramazan ayı sonunda bireylerin insülin direnç parametrelerinde düzelme izlendiğini belirtti. Kalp damar hastalarının ise oruç tutma kararını kesinlikle hekimleri ile birlikte vermesi ve hekimlerine danışmadan oruç tutmaması gerektiğini söyleyen Öztürk, "Hekimi tarafından oruç tutabileceği belirlenen hastalar bu süreçte kullanmakta olduğu ilaçları yine hekimlerinin önerisi ile ayarlamalı ve aksatmamalıdır" dedi.

EN BÜYÜK HATA KARBONHİDRAT

İFTAR sonrasında işlenmiş karbonhidrat ve şekerli gıdalardan uzak durmak gerektiğine vurgu yapan Öztürk, aç kalma endişesi ile fazla kalori alımının ve buna bağlı olarak kolesterol tablosunda bozulmanın Ramazan'da en sık yapılan hata olduğunu belirtti. Öztürk, "Bu nedenle çok kalori alımı yerine yeterli ve dengeli beslenmeye önem verilmelidir. Özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler daha hafif olduğu için tercih edilmeli" diye konuştu.

BALIKTAKİ YAĞLAR KALBİNİZİN DOSTU

BALIKTA bulunan Omega 3 yağ asitlerinin kalp damar hastalıklarından ölümlerin azaltılmasında, kalp ritm bozukluklarının önlenip, giderilmesinde çok olumlu etkileri vardır. Balık ve balık yağı, damar içi tıkanıklarının azalmasına yardımcı olur. Öte yandan Omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir; gut hastalığınız, ürik asit yüksekliği veya böbreklerinizle ilgili her hangi bir rahatsızlığınız yoksa balığı, ızgara, buğulama şeklinde rahatlıkla tüketebilirsiniz.