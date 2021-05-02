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Haberler Gündem Iki bakanlıga yeni bakan yardımcıları

Iki bakanlıga yeni bakan yardımcıları

Iki bakanlıga yeni bakan yardımcıları

2.5.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Lutfihak Alpkan getirildi.
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