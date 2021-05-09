İsrail zulmüne küresel isyan! Birçok ülke vahşeti kınadı

Ramazan başladığından bu yana Filistinlilere yönelik devlet terörünü artıran işgalci İsrail güçleri son olarak Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarda şimdiye kadar 205 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların ardından Türkiye başta olmak üzere dünyadan İsrail'e tepki yağdı. İsrail'in saldırısında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına döndü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.





YÜZE VE GÖZE MERMİ

İsrail güçlerinin, plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin Filistin Kızılayı'ndan yazılı açıklamada 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı. Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayı'nın, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi. Bu arada Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı Eski Şehir başta olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, 13 Filistinliyi gözaltına aldı.





ROGER WATERS: İSRAİL BİR APARTHEİD DEVLETTİR

MESCİD-İ Aksa baskınına tepkiler sürerken ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, sosyal medya hesabından İsrail'e tepki gösterdi. Waters "İsrail bir apartheid (ırkçı, ayrımcı) devlettir. Şeyh Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın" dedi. Paylaştığı görüntüde, Güney Amerika'nın farklı ülkelerinde yaşayan arkadaşlarından mesaj aldığını anlatan Waters, onların kendisine Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah'a gideceklerini söylediğini ifade etti.



BM'DEN İŞGALCİ İSRAİL'E 'SAVAŞ SUÇU' UYARISI

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılması girişimi konusunda İsrail'i uyardı. BM Hukuk Bürosu Sözcüsü Rupert Colville, bunun "bir savaş suçu" olacağını söyleyerek "İsrail'i tüm zorunlu tahliyeleri iptal etmeye çağırıyoruz" dedi. Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin bölgesinin bir parçası olduğunu ve burada uluslararası insani hukukun geçerli olduğunu söyleyen Colville, "İşgal gücü, işgal altındaki bölgede özel mülkiyete el koyamaz" diyerek bunun bir savaş suçu sayılabileceğine işaret etti.





BİRÇOK ÜLKE VAHŞETİ KINADI

İran lideri Ali Hamaney: İsrail'in bir terör üssü olduğunu ve ona karşı savaşmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Libya Başbakanı Dibeybe: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınayarak "Filistin halkının haklı mücadelesinde daima yanlarında olduklarını" belirtti.

Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca.

Malezya: Ramazan ayında ibadet edenlerin hedef alınması, Müslümanlar ve bütün insanlık için aşağılayıcıdır. Lübnan'da İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı.

ABD yine kınamadı: İsrail polisinin Filistinlilere yönelik saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçınan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te tarafların karşı karşıya geldiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı olaylardan dolayı oldukça endişeli olduklarını açıkladı. 'Sükûneti sağlama' ve 'şiddete son verme' çağrısı yaptı.

Rusya: İsrail polisinin Filistinli sivillere yönelik saldırısını sert şekilde kınayarak "derin" endişe duyduğu açıklandı.



EN SERT TEPKİ TÜRKİYE'DEN

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞI EMINE ERDOĞAN: İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: İsrail devleti, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir.

Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum.

Derhal durdurulmalıdır.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanlara, Müslümanların mübarek, mukaddes vakitlerinde böyle bir saldırının yapılması bir vahşettir.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif'in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Bu saldırıya Yahudilerin de ses çıkarması gerekir. İnsan haklarından bahsedenlerin İsrail'e dur demesi gerekir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ: İşgalci İsrail'in bugün ses bombalarıyla ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Bu saldırı insanlığa ve ahlaka sığmaz.

Dini bağlantılar üzerinden oluşan bir terör saldırısıdır. Türkiye dışında ses çıkarabilecek ülke sayısı az.

Birileri üç maymunu oynamaya devam etsin. Saldırı sadece Müslümanlara değil insanlığa yapıldı. ABD, Kudüs'ü nasıl başkent ilan etmişse İsrail'i nasıl şımartmışsa bu saldırı bunun sonucu.

ADALET BAKANI ABDULHAMIT GÜL: İşgal güçleri, kutsallara ve masum sivillere dönük hukuk ve insanlık dışı müdahaleleri derhal sona erdirmelidir.

Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, daima yanında olacağız.

AİLE VE SOSYAL POLİTIKALAR BAKANI DERYA YANIK: İsrail polisinin vahşi saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Sessiz kalan bu suça ortaktır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM: İsrail'i kınıyor ve lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız.

KÜLTÜR VE TURIZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: İsrail polisinin Mescidi Aksa'ya yaptığı baskını kınıyorum. Filistin halkının her zaman yanındayız.

MILLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: En kutsal mekânların şiddetle anılması ve ibadet edenlere eziyet edilmesi kabul edilemez.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ: Siyonist İsrail'in ramazan ayında Müslümanlara yaptığı çirkin ve vahşi saldırıyı lanetliyorum.

TÜRKIYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU (TİHEK) BAŞKANI SÜLEYMAN ARSLAN: BM başta olmak üzere dünyanın tüm insan hakları kurumlarını İsrail'in uyguladığı bu devlet terörüne "Dur!" demeye davet ediyorum.



HAMAS'TAN ARAP LİDERLERİNE TEPKİ

HAMAS, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısının bedelini ödeyeceğini belirtti. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, İsrail'in Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik saldırılarına ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesi girişimlerine cesaret kazandıran Arap dünyasının sessizliğine tepki gösterdi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ateşle oynama" diyerek seslendi.