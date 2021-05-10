Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail terörüne sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa zulmüne çok sert sözlerle tepki gösterdi.

Mescid-i Aksa'daki İsrai terörüne Dianet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'tan çok sert sözlerle tepki geldi. Erbaş, 'Gözü dönmüş canavarlar' olarak nitelediği işgalcilere, 'Helak olacaksınız' dedi. Erbaş, tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına soykırım uygulandığını vurguladı, İslam dünyasını birliğe davet etti. Erbaş, "Hala bir araya gelmeyecek misiniz?" dedi.

Erbaş, insaf sahibi insanların devreye girmesi ile bu zulmn sona ermesi gerektiğini de belirtti.

EBAŞ'TAN İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YI İŞGAL GİRİŞİMİNE ÇOK SERT TEPKİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki zulmüne ve işgal girişimine şu sözlerle tepki gösterdi:

İşgalci terör devleti İsrail Filistin'e karşı en çirkin saldırının içindedir. Gözü dönmüş canavarlar masum Müslümanları katletmeye çalışmaktadırlar. Tarihe karşı masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını kınıyor, lanetliyorum. Allah'ın zalimlerin, hainlerin, işgalcilerin üzerine olsun. İşgalcilere sesleniyorum, ey zalimler azgınlıkta sınırları aştınız tüm zalimler gibi siz de helak olacaksınız, yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak.

Bugün öğle ezanının ardından tüm camilerimizden, tüm minarelerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu, zalimlerin zulmünün son bulması için dualar edilecektir. İnşallah sesimiz dünyanın her yerine ulaşır. İnsaf sahibi insanlar gerekli çalışmaları yaparlar ve inşallah bu zume son verilir.